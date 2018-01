Welzheimer Wald Omnibus verunglückt auf schneeglatter Straße

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist in Welzheim auch eine 29-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 7.40 Uhr auf der L1080 in Fahrtrichtung Welzheim beim Abzweigung Schafhof von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfallwagen kam letztlich im Graben zum Stehen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.In den Graben gerutscht ist am Mittwoch gegen 6.50 Uhr in Alfdorf auch eine 20-Jährige mit ihrem Ford. Sie fuhr von Wahlenheim in Richtung Hagenwaldsee, als sie in einer Linkskurve auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen kam. Der Unfallwagen wurde dabei beschädigt.