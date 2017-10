Welzheimer Wald/Wieslauftal Welzheimer Wald soll familienfreundlicher werden

Nicht nur Anke Werner kennt das. Sie ist Mutter. Wenn beide Eltern berufstätig sind, ist es mitunter schwierig, in den Ferien die Kinderbetreuung sicherzustellen. Wie gut, dass es in den Gemeinden die Ferienbetreuung gibt. Doch nicht alle Tage sind abgedeckt. Teils gibt es Überschneidungen. Da finden in der ersten Ferienwoche elf Angebote in Alfdorf, Kaisersbach und Welzheim statt und in der letzten Woche bloß noch drei. Wäre es da nicht gut, wenn jemand die Ferienbetreuung koordinieren könnte, wenn jemand dieses Angebot erst einmal zusammenfasst und in einem zweiten Schritt überlegt, was verbessert werden könnte? Wie praktisch wäre es, wenn bei diesen Planungen Eltern, Verwaltung und Vereine mitsprechen könnten, wenn sie abwägen, was wünschenswert und machbar ist?

Heimat familienfreundlicher machen

Die Zusammenfassung und Koordinierung der Ferienbetreuung ist ein Grund dafür, warum sich am 8. November in Alfdorf das „Lokale Bündnis für Familie Welzheimer Wald/Wieslauftal“ offiziell gründen wird. Eltern, Verwaltung, Firmen und Vertreter der Zivilgesellschaft wollen ihre Heimat familienfreundlicher machen.

Ein Wettkampf der Regionen um genügend Fachkräfte

„Wir wollen gewährleisten, dass Kinder – insbesondere von berufstätigen Eltern – in den Ferien ein verlässliches, vielfältiges und ausreichendes Betreuungsangebot vorfinden und nutzen können“, heißt es. Karl-Thomas Starke vom Wirtschaftsforum Welzheimer Wald/Wieslauftal klinkt sich ein. Für die Firmen gehe es darum, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Da spielten nicht nur günstige Baupreise eine Rolle. Es gebe einen Wettkampf der Regionen und zwischen den Firmen. Und hier hätten „familienbewusste Unternehmen“ bessere Karten. Vor Ort müsse man den Menschen „die Möglichkeit geben, einem Beruf nachgehen zu können, mit dem Wissen, dass die Kinderbetreuung organisiert ist“.

Michael Segan, Bürgermeister von Alfdorf, betont, man wolle möglichst viele Kräfte bündeln, um die Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern.

"Familienbüro" in der Brunnenstraße 18

Eine Mutter, ein Bankvorstand, ein Bürgermeister: Hier sitzen verschiedene Experten an einem Tisch. Man wolle „ein starkes Netzwerk knüpfen, Kompetenzen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zusammenbringen“, teilen die Partner mit. Das lokale Bündnis soll auch Anlaufstelle sein. Diese soll erst mal beim Tagesmütterverein angedockt werden. Die Rede ist von einem „Familienbüro“ in den Räumen der Geschäftsstelle in der Brunnenstraße 18.

Zweijähriger Prozess

Ingrid Gulden vom Tagesmütterverein Welzheimer Wald blickt zurück: Mitglieder ihres Vereins und des Wirtschaftsforums hätten sich darüber ausgetauscht, wie sie sich gegenseitig unterstützen könnten. In einem fast zweijährigen Prozess hat die Steuerungsgruppe Gespräche geführt: Was wünschen sich Familien? Was versprechen sich Firmen? Wie sehen Verwaltungen die Sachlage? Schnell sei man auf die bundesweit zahlreichen lokalen Bündnisse für Familie gestoßen. Der Ball kam ins Rollen. Weitere Mitspieler wurden gefunden, das Spielfeld wurde erweitert.

Je mehr mitmachen, desto größer wird das Team

Am 8. November ist dann offizieller Anstoß. Die Spielzeit soll drei Jahre betragen. Dann wisse man, welche Wege sich einstudiert haben, ob das Team noch Verstärkung braucht, wie viele Fans ihr Bündnis gewinnen konnte. Je mehr mitmachen, desto größer wird das Team, und je lauter die Fangesänge sind, umso mehr fühlen sich vielleicht andere Partner animiert, mitzumachen. Etabliert sich das Bündnis, soll es eine Art eigenes Vereinsheim geben. Reinhold Kasian wünscht sich, und er klingt zuversichtlich, dass das Bündnis „unverzichtbar“ werden wird. Dann werde sich diese gute Idee bestenfalls verselbstständigen.

Kompetente Ansprechpartner vermitteln Kontakte

Wer Fragen hat, die sich um Betreuung, Zuschüsse, Bildung, und die Pflege von Familienangehörigen drehen, soll beim Bündnis kompetente Ansprechpartner finden. Somit müssten Hilfesuchende nicht erst überlegen, wen sie wo erreichen können. Das Familienbüro kann Anfragen beantworten und Kontakte vermitteln – auch in andere Kommunen. Die Gesamtkoordination übernimmt Isabel Schmitz. Einmal im Jahr soll es eine Veranstaltung für alle Bündnispartner geben. Was sie sonst noch alles anbieten könnten, darüber werden sie am 8. November und in den kommenden Monaten nachdenken.