Welzheimer Waldbahn Nach Dampflok-Ausfall auch Diesellok defekt

Da kummt er, dr Zug? Es kam der Zug eben nicht, jetzt am Sonntag. Beziehungsweise die Waldbahn kam nur bis Miedelsbach. Technischer Defekt, hieß es später. Genauerwisser sprechen von einer elektrischen Schnellentladung. Und das an einer Diesellok. An einer Diesellok, die wieder nur Ersatz war für die Dampflok, mit der Waldbahn-Enthusiasten überhaupt nur auf den Wald hochwollen. Der Romantik wegen.

Das ist ein kurzer Abriss der neuerlichen Schwierigkeiten des touristischen Sommerangebots für Welzheim und das Wieslauftal. Vor der Saison noch durfte man hoffen, dass die Dampffahrtage halten, was versprochen wurde vom betreibenden Eisenbahnverein DBK. Dann fiel die Dampflok aus, erster technischer Schaden. Sie steht zur Reparatur in Kornwestheim. Jetzt begab es sich am Sonntag, dass auch die Diesellok samt Waggons abgeschleppt werden mussten, unser Foto zeigt es. Ein unromantisches, sehr technisches Fahrzeug, ein Skl, ein Schwer-Kleinwagen in der Bahnersprache, musste vorne angeschnallt werden und die Fuhre wieder zurückziehen.

Fahrdienstler im Bürgermeisteramt