Wendlingen Lauter Knall in Gießerei: Überdruck lässt Leitungen bersten

Wendlingen.

Ein lauter Knall in einer Gießerei in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat für einen Großeinsatz von Rettungskräften gesorgt. Wegen eines Überdrucks in einem Druckausgleichsbehälter waren am Mittwochmorgen der Behälter und Leitungen in der Firmenhalle geborsten, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Überdruck war laut Polizei zunächst unklar.