Wer wird neuer Präsident des VfB Stuttgart? Diese Kandidaten sind bislang bekannt

Wir geben einen Überblick über die bisher öffentlich bekannten Bewerber und zeigen, welche Satzungs-Anforderungen ein Kandidat erfüllen muss.

Matthias Klopfer

Der Oberbürgermeister von Schorndorf hat sich als erster Bewerber aus der Deckung gewagt. "Wenn man in der öffentlichen Wahrnehmung so tief im Keller ist wie der VfB derzeit, braucht es einen Teamplayer an der Spitze", begründte Klopfer Mitte Juli seine Bewerbung. Als Rathauschef habe er gelernt, "Menschen miteinander zu verbinden und sich selbst auch mal zurückzunehmen. Als Oberbürgermeister arbeite ich für das Gemeinwohl – und als VfB-Präsident würde ich für das Vereinswohl arbeiten." Der 51-Jährige will im Fall seiner Wahl die beiden Ämter als VfB-Präsident und als OB parallel ausüben.

Claus Vogt

Der 50-jährige Unternehmer Claus Vogt ist der 1. Vorsitzende des FC PlayFair! e.V., einem "Verein für Integrität im Profifußball". Anfang 2017 hat der gebürtige Nürtinger den Verein gegründet, um sich kritisch mit der stetig weiter voranschreitenden Kommerzialisierung des Fußballs auseinanderzusetzen. Vogt ist Inhaber eines international tätigen Facility-Management-Unternehmens und lebt in Waldenbuch. "Immer nur reden, ist zu wenig", sagte der Fanaktivist vor kurzem der Stuttgarter Zeitung, "ich will versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass der VfB die Menschen wieder zusammenbringt und die VfB-Werte gemeinsam gelebt werden."