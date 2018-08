Werbung im Status WhatsApp enthält ab 2019 Werbung

Werbefrei zu bleiben, das war einer der Grundsätze der Gründer. Nach der Übernahme durch Facebook steigt der Druck auf den beliebten Messenger-Dienst, Geld zu verdienen. Facebook selbst ist zwar hochprofessionell darin, seine Nutzer mit perfekt auf sie zugeschnittene Werbung zu bombardieren und verdient damit noch immer viel Geld, doch nach und nach springen Nutzer ab. WhatsApp wächst im Gegensatz dazu stetig. Deshalb muss Facebook in Zukunft verstärkt auf den Messenger setzen, der derzeit ein dickes Verlustgeschäft ist.

Mit einer Lösung für die Kommunikation zwischen Unternehmen und Verbrauchern, dem sogenannten "WhatsApp Business API", machte WhatsApp bereits den ersten Schritt, selbst Geld zu verdienen. Nun folgt der nächste, und der ist für die Nutzer deutlich spürbar: In den Statusmeldungen sollen Unternehmen ab dem kommenden Jahr Werbung schalten können. Das teilte WhatsApp dem Wallstreet Journal mit.

Statusmeldungen funktionieren ähnlich wie Instagram Storys, in denen bereits Werbung läuft. Im Status können Fotos, Videos und Texte geteilt werden, die dann für 24 Stunden sichtbar sind. Der Bereich ist getrennt vom Chatbereich, wer also bislang nur Nachrichten verschickt, sollte von der Änderung nicht gestört werden. Vorerst ist keine Werbung zwischen den privaten Nachrichten geplant. 450 Millionen Menschen nutzen die Funktion allerdings. Ihnen wird in Zukunft Werbung gezeigt, von der einer der leitenden Manager, Matt Idema, glaubt, sie werde die Nutzer damit vertraut machen, dass auch Unternehmen auf WhatsApp aktiv sind.

So sahen die Zahlen von WhatsApp vor einem Jahr aus: