"Wertvolle Option für den Defensivbereich" VfB verpflichtet Maxime Awoudja vom FC Bayern

Laut Sportdirektor Sven Mislintat könne der gebürtige Münchner schnell eine "wertvolle Option für den Defensivbereich" werden: "Er hat eine gute Physis, ist spielstark und brennt darauf, sich beim VfB durchzusetzen."

Im Alter von neun Jahren wechselte Awoudja von seinem Heimatverein SpVgg Thalkirchen in den Nachwuchsabteilung des FC Bayern München, wo er alle Mannschaften bis zur U23 durchlief. Für diese bestritt er insgesamt 49 Partien, in denen er acht Tore erzielte und drei Treffer vorbereitete. Mit der U23 gelang dem gebürtigen Münchner im Mai der Aufstieg in die 3. Liga.

Für die deutsche U19- und U20-Nationalmannschaft bestritt Maxime Awoudja vier Begegnungen. Künftig wird er mit der Trikotnummer 37 für den VfB auflaufen und freut sich auf die neue Herausforderung beim schwäbischen Traditionsverein: "Ich möchte so schnell wie möglich Fuß fassen und dem Verein dabei helfen, seine Ziele zu erreichen."