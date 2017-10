Westhausen Feuerwehr verhindert Schokoladenfondue

Der Laster war in Richtung Süden unterwegs, als der Fahrer gegen 7.30 Uhr Brandgeruch bemerkte. Das Feuer begann in einem Tunnel - der Fahrer reagierte richtig und stoppte seinen Truck erst in einiger Entfernung zum Tunnelende auf dem Standstreifen. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife der Autobahnpolizei sah den liegengebliebenen Lkw und den Auslöser für die Havarie: Am rechten Radlauf hatte sich ein Feuer entwickelt, das die Polizeibeamten sofort versuchten, mit ihrem Bordlöscher zu löschen.

Gleichzeitig wurde die Feuerwehr alarmiert, die die Löscharbeiten mit 21 Mann fortsetzte. Wie noch während der Löscharbeiten festgestellt werden konnte, ging das Feuer von einer überhitzten Bremse am rechten Vorderrad aus - die Feuerwehr maß dort eine Temperatur von über 400 Grad Celsius, zu deren nachhaltigen Kühlung ein Handfeuerlöscher nicht ausreichte. Der Schaden an der Zugmaschine wurde vorläufig auf rund 5000 Euro geschätzt.