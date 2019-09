Weststadt in Schwäbisch Gmünd Zentrumsnahe Grünfläche soll 150 Wohnungen weichen

Ebenso wie das Argument, dass die Mieter in diesem Quartier wegen der Zentrumsnähe viele Wege wohl eher zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen werden, statt ins eigene Auto zu steigen. Es sei jedoch – zumal angesichts der derzeitigen Klima-Diskussion – nicht mehr selbstverständlich, dass ein Gemeinderat eine zentrumsnahe Grünfläche zur Bebauung freigibt. Nach seiner Überzeugung stehen noch ähnliche Entscheidungen in Zukunft in Gmünd an – Ausgang offen.

LBG Die Landes-Bau-Genossenschaft Württemberg (LBG) besitzt rund 5500 Wohnungen im Land (davon zwölf in Gmünd). Sie besteht seit 1921 und bietet Mitgliedern vergleichsweise günstige Mieten, ein Wohnrecht auf Lebenszeit sowie eine Gewinnbeteiligung.