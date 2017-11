Wetter beruhigt sich Glätte und Nebel auf Straßen

Stuttgart.

Nach dem schweren Sturm vom Wochenende ist im Südwesten am Montagmorgen wieder die sprichwörtliche Ruhe eingekehrt. "Die Straßen sind frei", sagte ein Sprecher des Verkehrswarndienstes im Innenministerium in Stuttgart. Im Berufsverkehr seien Autofahrer aber zur Vorsicht vor Glätte durch überfrierende Nässe aufgerufen. In den Höhenlagen der Schwäbischen Alb und des Schwarzwalds waren Straßen demnach weiter vom Schnee bedeckt. Auf einigen Strecken der Autobahn 8 herrschte am Morgen Nebel. Auf den Bahnstrecken im Land lief nach Informationen des Unternehmens der Zugverkehr ohne Beeinträchtigungen wegen des Wetters an.