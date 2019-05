Wetter in Baden-Württemberg Verregneter Samstag, sonniger Sonntag

Stuttgart.

Für einen Tagesausflug am Wochenende ist für die Menschen im Südwesten der Sonntag voraussichtlich die bessere Wahl. "Am Samstag sind im ganzen Land einzelne Schauer und Gewitter möglich", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Lokal könne der Regen auch stärker sein. Deutlich besser wird es demnach am Sonntag: "In der Nacht klingen die Schauer wieder ab."