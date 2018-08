Wetter Weiter heiß im Südwesten: Samstag mit Schauern und Gewittern

Stuttgart. Im Südwesten bleibt es hochsommerlich heiß. Die heiße und feuchte Luft verursache am Samstag zwar einzelne Schauer und Gewitter, eine Abkühlung sei aber nicht in Sicht, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Die Höchsttemperaturen liegen demnach weiterhin zwischen 30 und 37 Grad. Auf dem Feldberg werden voraussichtlich 24 Grad erreicht.