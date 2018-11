Wetter Wind und Regen in Baden-Württemberg am Wochenende

Stuttgart. Den Südwesten erwartet ein regnerisches und stürmisches Wochenende. Im Vergleich zum Wochenbeginn soll es jedoch wärmer werden. Am Freitag liegen die höchsten Temperaturen zwischen vier und zehn Grad, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Am Morgen ziehe von Westen Regen auf, der sich im Tagesverlauf auf das ganze Land ausbreiten und erst in der Nacht in Richtung Osten abziehen soll.