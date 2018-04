Wetterphänomene Darum spielt der April verrückt

So entsteht unser Aprilwetter

Sonnenbrille rauf, Sonnenbrille runter, Jacke an und wieder aus, Regenschirm mitnehmen oder nicht – diesen Herausforderungen des Alltags mussten wir uns in den letzten Tagen stellen. Grund dafür ist das derzeitige Aprilwetter, das sich standesgemäß wechselhaft zeigt.

Matthias Habel, Meteorologe und Pressesprecher von WetterOnline, erklärt das Wetterphänomen: „Grund für unser typisches Aprilwetter ist die unterschiedlich schnelle Erwärmung der Wasser- und Landmassen im Frühjahr. Sobald die Sonnenstrahlung wieder intensiver wird, erwärmen sich die Landmassen rasch. Die Meere, insbesondere die Nordsee, sind dann aber immer noch sehr kalt.“

Weht der Wind also von dort, ist es bei uns kühl. Kommt der Wind aus südlichen Richtungen, bringt er oft warme Luft aus Spanien oder vom Balkan. „Treffen beide Luftmassen aufeinander, so nehmen die Temperaturunterschiede bei uns zu. Die Folge sind Regengüsse und manchmal auch Gewitter mit Graupel oder Hagel. Diese Übergangsjahreszeit tritt stets zwischen März und Mai auf, sodass wir dann typisches Aprilwetter bekommen“, erklärt der Wetterexperte und ergänzt: „Das ist ganz normal.“

Bis Freitag oft Regen, dann Sonne

So folgt auch in dieser Aprilwoche auf die sonnigen Tage am Mittwoch und Donnerstag in einigen Regionen Schauerwetter. Anderorts wird es dagegen durchweg trocken und freundlich bleiben. Mit Höchstwerten um 20 Grad bleibt es deutschlandweit warm, nur an den Küsten ist es bei Seewind mit etwa 10 Grad deutlich kühler.

„Auch zum Wochenende geht die Berg- und Talfahrt weiter“, prognostiziert Meteorologe Matthias Habel: „Am Freitag bringt ein Tief vermehrt kräftige Schauer und Gewitter, dann wird es deutschlandweit kurzzeitig deutlich kühler. Doch pünktlich zum Wochenende können wir schon wieder mit viel Sonne und frühsommerlichen Höchstwerten bis 25 Grad rechnen.“ Schauer sind noch in der Nordwesthälfte Deutschlands möglich, ansonsten bleibt es überwiegend trocken.

Das Wetter bei uns

Die Aussichten im Rems-Murr-Kreis sind dementsprechend durchwachsen. Es bleibt frühlingshaft warm, aber bewölkt und teilweise regnet es auch, besonders am Freitag. Am Wochenende nimmt die Regenwahrscheinlichkeit ab, es wird überwiegend trocken. Natürlich erfahren Sie auch täglich bei uns, wie das Wetter wird. Wer es ganz genau wissen will: Der ZVW hat zwei eigene Wetterstationen in Waiblingen und Welzheim, die Ihnen aktuell alle wichtigen Wetterdaten liefern.