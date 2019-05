Widerstand gegen Tierkrematorium Korber Bürger machen Druck

In der Einwohnerfragestunde, die jeder öffentlichen Gemeinderatssitzung vorausgeht, traten am Dienstagabend in der Alten Kelter mehrere Bürger ans Mikrofon. Unter ihnen war auch Ronald Petermann, Inhaber des Edeka-Supermarkts im Süden von Korb. 453 Unterschriften habe er in nur drei Tagen gegen das Vorhaben gesammelt, so Petermann an Bürgermeister Jochen Müller. Das zeige die große Brisanz des Bauvorhabens. Er verstehe nicht, warum die Gemeinde die Bürger nicht offensiver über die Pläne informiert habe.

Die Verwaltung habe ihre Pflicht mit einer entsprechenden Veröffentlichung im Mitteilungsblatt erfüllt, sagte Bürgermeister Jochen Müller. Nun, da die Bürger ihre Bedenken beim Landratsamt eingereicht hätten, werde unter Umständen ein Erörterungstermin stattfinden, bei dem die Firma Stellung nimmt. Darüber müsse allerdings das Landratsamt entscheiden. Von diesem habe Müller den klaren Hinweis erhalten, dass er keine inhaltlichen Auskünfte zum Thema geben dürfe. Das gelte insbesondere auch für die nichtöffentlichen Beratungen über die Ansiedlung im Gemeinderat.

Bürger: Korb soll Stellung beziehen