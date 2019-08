Wie das Abwasser gereinigt wird Spurensuche durchs Klärwerk in Waiblingen

Doch gemach. Die erste Station der schmutzigen Brühe im Klärwerk ist die Schneckenhebepumpe. Von unserem Klopapier ist in der trüben Brühe nicht viel zu sehen, aber in den Zacken hängen die Reste von Putztüchern, die sich nur schwer auflösen. Mit der Förderschnecke wird das Abwasser von der Kanalsohle fünf Meter hoch auf das Niveau der Kläranlage gepumpt. Ein bisschen streng riecht es schon am Rechen. Insgesamt ist die Kläranlage aber kaum noch an wabernden Geruchswolken auszumachen, wie das früher der Fall war. Die gesamte mechanische Reinigung sei heute besser eingekapselt, sagt Seeger.

Im Rechengebäude holt der Rechen alles aus dem Abwasser, was größer ist als vier Millimeter: Abfälle wie Tampons und Ohrenstäbchen, Steine und Kunststoffdeckel, Speisereste, Klopapier und Reinigungstücher bleiben darin hängen, werden rausgegezogen, verdichtet, in einer Absackanlage verpackt und in die Müllverbrennungsanlage nach Münster geschafft. „Damit“, sagt Frank Sura, „ist der dreckigste Teil erledigt.“ Danach fließt das Abwasser - noch immer trüb und stinkend, aber immerhin schon ohne Grobteile - langsam durch den Sandfang, so langsam, dass sich der Sand darin absetzt. Der Sand wird entwässert und anschließend entsorgt.

40 bis 50 Prozent des benötigten Stroms wird vor Ort erzeugt

Im Vorklärbecken bleibt das Wasser mehrere Stunden. Zeit genug, dass auch kleinste Teile auf den Grund sinken. Schlamm, Gräser, Erde, aufgelöste Exkremente werden abgesaugt und kommen 30 Tage bei 36 Grad zur Ausfaulung in den Faulturm, wo daraus Gas entsteht. „Mit dem Klärgas erzeugen wir 40 bis 50 Prozent des Stroms, den wir in der Kläranlage brauchen“, sagt der Betriebsleiter. Früher wurde der ausgefaulte Schlamm in der Landwirtschaft ausgebracht. Heute wird er laut Seeger wegen der Rückstände im Hauptklärwerk in Mühlhausen verbrannt.

Nach dem Vorklärbecken endet die mechanische Reinigung. „Hier sind etwa 30 Prozent der Reinigungsleistung erreicht“, erklärt Frank Sura. „In den 50er Jahren war damit Schluss.“ In den modernen Anlagen dagegen beginnt nun die biologische Reinigung. Auch unser Wasser aus der Toilettenspülung plätschert inzwischen im Denitrifikationsbecken, wo’s dem Stickstoff mittels hungriger Mikroorganismen an den Kragen geht. Im Becken daneben wird Sauerstoff zugeführt, um die natürliche Selbstreinigung in Gang zu bringen. Hier werden laut Sura Kohlenstoffe und Stickstoff abgebaut, Phosphor wird eliminiert.

Das Belebungsbecken verschlingt übrigens 50 Prozent des ganzen Strombedarfs in der Kläranlage. „Was man hier in die Energieeffizienz investiert, macht sich bemerkbar“, erklärt Michael Seeger. Zuletzt investierte die Stadt eine knappe Million Euro in die Sanierung der Gebläsestation und Steuerungstechnik. Drei von sechs neuen Gebläsen gehen in den kommenden vier Wochen an den Start. Anschließend wird für 200 000 Euro das zweite Becken saniert.

Die letzte Station des Abwassers im Klärwerk ist das Nachklärbecken, wo der abgesetzte belebte Schlamm mit Räumern zum Boden geschoben wird und von dort ins Denitrifikationsbecken gepumpt wird. Da wird er noch gebraucht. Der Überschuss an Schlamm wird entwässert, eingedickt und verbrannt.

Baden ja, Trinken nein

Im Nachklärbecken, von dem aus es in die Rems geht, sieht unser Spülwasser jetzt wirklich gut aus. So gut, dass Klärwärtern oft nachgesagt wird, sie würden das Wasser im Notfall sogar trinken. „Trinken nicht“, wehrt Frank Sura ab. „Baden ja, wenn ich es nicht schlucke.“ Vielleicht wird aber auch das mit dem Trinken noch irgendwann Wirklichkeit. Immerhin laufen Michael Seeger zufolge in großen Klärwerken derzeit Versuche, mit Aktivkohlefiltern auch Arzneimittelrückstände und Mikroplastik aus dem Wasser rauszufiltern. Die Zukunft kann kommen.