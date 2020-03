„Wie eine zweite Winterpause“ VfB-Stürmer Mario Gomez über den Corona-Shutdown

Intervalläufe mit dem Familienhund

Die Coronavirus-Pandemie hat das gesellschaftliche Leben in Deutschland und in weiten Teilen der Welt auf ein Minimum reduziert. Auch vor dem Fußball macht das neuartige Virus nicht halt. Der Spielbetrieb in der Liga ist ausgesetzt und in Baden-Württemberg ist der Betrieb aller Sportanlagen bis zum 15. Juni behördlich verboten. Aktuell kann kein Zeitpunkt für eine Rückkehr auf den Trainingsplatz genannt werden, weshalb sich die Stuttgarter Profis zuhause mit individuellen Trainingsplänen fit halten.