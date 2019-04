Wie geht’s schneller nach Berlin? Studie: Mögliche Verbesserungen für Rems- und Murrbahn

Eigentlich, monierten Kreisräte im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistages, ist eine solche Untersuchung Aufgabe der Deutschen Bahn. Denn es sei ja im ureigensten Interesse der Bahn, möglichst viele Fahrgäste möglichst schnell und komfortabel von und nach Berlin zu bringen. 2018 war die Murrbahn im Bundesverkehrswegeplan 2030 in den vordringlichen Bedarf aufgerückt, was die Chancen erhöht, dass die eingleisigen Streckenabschnitte endlich beseitigt werden. In den Planungsüberlegungen des Bundes und der Bahn sind aus Sicht der Interessengemeinschaft des Schienenkorridors Stuttgart-Nürnberg jedoch wesentliche Elemente nicht berücksichtigt worden. Deshalb gibt die Interessengemeinschaft nun eine eigene Studie in Auftrag (200 000 Euro), an der sich der Rems-Murr-Kreis mit 50 000 Euro beteiligt.

Untersucht werden soll über die Neigetechnik hinaus das Fahrgastpotenzial, das sich durch eine gute Zugverbindung von und nach Nürnberg ergibt. Zwar ist von Waiblingen und Schorndorf eine Fahrt über Stuttgart und Frankfurt nach Berlin derzeit noch erste Wahl.

Fahrzeit nach Nürnberg verkürzen

Doch könnte es über Nürnberg schneller gehen, wenn der Fahrgast in Nürnberg nicht 40 Minuten auf den Zug nach Berlin warten müsste. Derzeit sind die Intercity-Züge von Stuttgart nach Nürnberg etwa 2:12 Stunden unterwegs, der Regionalexpress braucht 2:30 Stunden. Der IC nach Nürnberg hält um 6.28 Uhr und 8.28 Uhr auch in Schorndorf.