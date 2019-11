Wieder mal Stellwerkstörung Das aberwitzige Bahn-Desaster im Rems-Murr-Kreis

Hallo, ich will in die Schule! Wie soll man diese Zustände nennen? Giovanni Di Benedetto findet das richtige Wort: „Eigentlich 'ne Scheißerei.“ Seit sieben Uhr steht er hinterm Schorndorfer Bahnhof in der Grabenstraße und wartet mit Zinah Mirza auf den Ersatzbus. Jetzt ist es 8 Uhr. Die beiden müssen nach Waiblingen in die Schule. Während Giovanni hadert, mischt sich ein Mann ein: „Es war gestern schon Chaos! Ich bin abends um Viertel nach sechs in Stuttgart los – um halb elf war ich zu Hause in Schorndorf!“ Dann das Wunder: Um 8.14 Uhr fährt ein Ersatzbus vor. „Endlich!“, jubelt Giovanni. „Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir heute nach Hause kommen.“

"Wo fährt der Ersatzbus?"

Die reinste Lotterie. Seit dem Morgengrauen „kommen die Leute zu mir“, seufzt die Verkäuferin im Lotto-Laden am Schorndorfer Bahnhof. Die meisten fragen verzweifelt: „Wo fährt der Ersatzbus?“ Manche wollen einfach nur ihr Herz ausschütten. Was die Lotto-Frau am meisten aufregt: „Da gehört einer hin von der Bahn, der sagt, der Ersatzbus fährt dann und dann und da und da!“ Immerhin, einmal habe es heute eine Durchsage gegeben: Der Ersatzbus fahre am „Bahnhofsvorplatz“. Aber Moment, liebe Lotto-Fee, er fährt doch in der Grabenstraße?! Sie nickt grimmig: „Sehen Sie?“

Der Reporter geht – aber der Frau ist noch was Wichtiges eingefallen, sie steckt den Kopf zur Ladentür raus und ruft: „Richtig bös schreiben“, bitte! Da ächzt der Chef. Ramona Coman wohnt in Beutelsbach und arbeitet in Stuttgart-Rohr. Eine Fahrt dauert normalerweise eine Dreiviertelstunde. Am Mittwoch macht sich Ramona Coman um 7 Uhr auf den Weg – um 8.50 Uhr hat sie es gerade mal bis zum Bahnhof Waiblingen geschafft, erzählt Jörg Urban. Er hat seine Frau am Abend zuvor wegen der Stellwerkstörung schon von Waiblingen abgeholt, wo sie nach der Arbeit gestrandet war. Jörg Urban ist genervt: Überall heiße es, die Leute sollten auf Busse und Bahnen umsteigen, Verkehrswende und so. Und dann das. Der Chef seiner Frau verliere so langsam die Geduld, weil sich die Verspätungen häufen und Termine mit Kunden abgesagt werden müssen.