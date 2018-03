Wiedersehen mit Simon Terodde Kölns Hoffnung hat einen Namen

Doch im Fußball-Oberhaus ging dem 29-Jährigen seine Treffsicherheit verloren. In 15 Partien für den VfB war Terodde nur zweimal erfolgreich. Unter Ex-VfB-Trainer Hannes Wolf war Terodde zum Ende der Hinrunde nicht mehr erste Wahl und fand sich häufig auf der Bank wieder. Im Winter entschloss sich der gebürtige Bocholter (Münsterland) nach anderthalb Jahren in Stuttgart für einen Wechsel in die Domstadt.

"Für meine Familie und mich haben sich mit dem Wechsel zum 1. FC Köln neue sportliche und private Perspektiven ergeben", erklärte Terodde seinen Abschied. "Natürlich hat sich seine sportliche Situation in den vergangenen Wochen und Monaten nicht so entwickelt, wie wir uns das alle vorgestellt haben", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke.

Für den FC spielte er bereits von 2009 bis 2011 (fünf Bundesliga-Kurzeinsätze, kein Tor). In Köln will der Torjäger beweisen, dass er mehr ist als nur ein typischer Zweitligatorjäger.

Köln schöpft Dank Simon Terodde wieder Hoffnung

Bereits in seinem ersten Spiel im Rhein-Energie-Stadion sorgte Terodde mit seinem Last-Minute-Siegtreffer im Derby gegen Gladbach für kollektive Ekstase bei den Kölner Fans. Es folgten weitere wichtige Treffer gegen Hamburg und Augsburg. Das Schlusslicht schöpft Dank Teroddes Treffern wieder Hoffnung auf den Ligaverbleib.

Der robuste Mittelstürmer ist im FC-Trikot extrem effizient: Lediglich sieben Torschüsse brauchte Terodde für seine fünf Tore. Zudem ist der Angreifer in Kölns 3-4-2-1-System der erste Pressingspieler, der die gegnerische Mannschaft mit viel Laufarbeit im Spielaufbau unter Druck setzt.

Mario Gomez ist der Hoffnungsträger des VfB

„Für uns ist die Geschichte mit Simon ein Traum. Er reiht sich perfekt in die Mannschaft ein, geht dahin, wo es wehtut, macht Bälle fest und hat zudem eine richtig gute Trefferquote. Simon war und ist unser absoluter Wunschspieler, der uns noch gefehlt hatte“, sagte FC-Trainer Stefan Ruthenbeck dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Auch beim VfB Stuttgart gibt es einen solchen Hoffnungsträger: Mario Gomez. Zwei Tage nach dem Wechsel von Simon Terodde nach Köln zauberte VfB-Sportvorstand Michael Reschke den Nationalstürmer aus dem Hut.

Seit seiner Rückkehr war der Ex-Wolfsburger an zehn Rückrundenpunkten des VfB beteiligt; mit zwei Toren, einer Torvorlage und einem erzwungenen Eigentor von Niklas Stark beim 1:0 gegen Hertha BSC. "Marios Bedeutung hat man gesehen", lobte Trainer Tayfun Korkut nach dem 1:0-Sieg in Augsburg: "Er ist ein absoluter Profi. Er macht seinen Job hier beim VfB."

Dank seiner Tore haben sich die Schwaben von den direkten Abstiegsrängen distanziert und die gesicherten Mittelfeldplätze wieder im Blick.

Teroddes Einsatz am Sonntag ist fraglich

Am Sonntag kommt es nun im Rhein-Energie-Stadion zum Duell der Hoffnungsträger, das für beide Mannschaften von eminenter Bedeutung ist. Für den FC, weil die Kölner mit einem Sieg erstmals seit dem dritten Spieltag den letzten Tabellenplatz verlassen könnten. Für den VfB, weil der Aufsteiger mit einem Dreier seine jüngste Siegesserie unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut weiter ausbauen würde.

Im Interview mit der Bild-Zeitung äußerte sich Huub Stevens zum wegweisenden Kellerduell. Stevens, der sowohl in Köln als auch in Stuttgart schon auf der Trainerbank gesessen hat, tippt auf ein 2:2 und lobt die beiden Stürmer. Terodde sei „ein Bulle wie Anthony Modeste“ und Gomez „war stark, als er Stutt­gart ver­las­sen hat, er war stark bei den Bay­ern. Nun ist er wie­der da, wo er groß ge­wor­den ist, in sei­ner Hei­mat.“

Ob Simon Terodde gegen seine alten Kollegen überhaupt auflaufen kann, ist ungewiss. Der Angreifer muss aktuell aufgrund einer Erkältung pausieren. Sein Einsatz am Sonntag ist fraglich. FC-Trainer Ruthenbeck sagt: "Wir müssen bei ihm abwarten, wie es sich im Laufe des Tages entwickelt."