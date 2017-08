Wiesloch.

Ein Autofahrer ist in Baden-Württemberg mit seinem Wagen in den Hauseingang eines Wohnhauses gekracht. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 73-Jährige am Dienstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr einen Zaun um, pflügte durch den Garten, krachte in die Haustür und blieb dann im Treppenhaus stehen. "Die Tür und die Briefkästen wurden völlig beschädigt", sagte ein Polizeisprecher. Es wurde keiner verletzt. Als die Polizei an dem Haus in Wiesloch ankam, sagte der Unfallfahrer, dass er wohl mit seinem lockeren Schuhwerk vom Pedal abgerutscht sei. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben, da er außerdem rund ein Promille Alkohol im Blut hatte.