Wildschwein-Schäden in Schorndorf Jäger ärgern sich über zerstörte Felder

„In diesem Jahr haben wir besonders hohe Schäden“, sagt Thomas Schall. Der Jäger ist genervt von den Wildschweinen, denn er muss für die kaputten Felder in seinem gepachteten Gebiet aufkommen. In diesem Jahr rechnen er und sein Jäger-Kollege Werner Groß mit mehreren Hundert Euro Kosten. „Das geht an den privaten Geldbeutel“, erklärt Groß, der auch die Funktion des Hegeringleiters in Schorndorf innehat.

Die Wildschweinpopulation habe sich massiv erhöht. Die Gründe dafür seien vielfältig. Zum einen seien die Winter heute wärmer, auch die schwachen Tiere überleben. Außerdem hätten sie im vergangenen Jahr viele Früchte im Wald gefunden. Schall spricht von einer „starken Mast“. Das viele Futter sorge unter anderem dafür, dass sich die Tiere auch außerhalb der Paarungszeit vermehren.

Mehr Maisfelder bedeuten mehr Futter für die Wildschweine

In den vergangenen zehn Jahren habe sich außerdem die Anzahl der Maisfelder verdoppelt, erklärt Schall. Nicht mehr nur als Tierfutter werde der Mais heute angebaut, sondern auch für die Biogasanlagen, um daraus Energie zu gewinnen. „Das Maisfeld ist für die Sau ein Schlaraffenland“, sagt er. Auf manche Sorten hätten es die Tiere besonders abgesehen. Was für einige Menschen der Energy-Drink, sei für die Wildschweine der Mais.