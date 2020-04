Wilhelma in Stuttgart Zwei Lichtblicke im tristen Corona-Alltag

Stuttgart.

Gleich zwei Lichtblicke im tristen Corona-Alltag hinter verschlossenen Türen gab es in der vergangene Woche in der Wilhelma in Stuttgart: Im Giraffenhaus erblickte ein gesundes Okapikalb das Licht der Welt und bei den Poitou-Eseln tobt jetzt ein kleines Fohlen über den Schaubauernhof. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, sind die beiden "Neuzgänge" auch für den Fortbestand der beiden Arten von "großer Bedeutung".