"Wine & Dine" Brechdurchfall nach Gourmet-Dinner in Fellbach

Die stille Post, das gemurmelte Gemunkel, ist langsam aber effektiv. Jetzt – zugegebenermaßen einige Zeit nach dem Ereignis – kam folgende Botschaft in der Redaktion an: Aus Wine & Dine, der erlesenen Veranstaltung der Remstal-Route mit Wein und Sekt und feinem Essen, die im Februar in der Fellbacher Alten Kelter stattfand, gingen manche Gäste nicht ohne Schaden heraus. Erbrechen und Durchfall bei rund 200 Teilnehmern, heißt es. Eine Vorspeise soll’s gewesen sein, heißt es.

„Sehr, sehr ärgerlich“, sagt Markus Polinski, Chef des Hebsacker Lamms und zweiter Vorstand der Remstal-Route. Denn: Die stille Post hat recht in Bezug auf den Brechdurchfall. Doch die Vorspeise ist’s wahrscheinlich nicht gewesen. Und auch über die Menge der Erkrankten herrscht Uneinigkeit: Beim Landratsamt ist von einer „geringen Personenanzahl“ die Rede. Nämlich gerade mal von zweien.

Laborergebnisse kein offizieller Nachweis

Doch was genau ist denn jetzt passiert? Tja, das wird sich nicht mehr mit 100-prozentiger Sicherheit klären lassen. Werner Bader, Geschäftsführer der Remstal-Route, sagt: Sobald die Meldung einging, dass das feine Essen nicht spurlos an den Gästen vorübergegangen war, wurden Proben von allen Speisen – man hatte sie zurückbehalten – in ein Fellbacher Labor geschickt. In diesem Labor konnte nichts nachgewiesen werden, was zu der Malaise hätte führen können. Die Laborergebnisse allerdings, so sagt Steffen Kienzle, Pressesprecher des Landratsamts, können nicht als offizieller Unbedenklichkeitsnachweis gelten. Denn die Proben wurden ja nicht von offizieller Seite gezogen. Das Lebensmittelamt sei vielmehr zu spät eingeschaltet worden. Dennoch geht man dort davon aus, dass es eine andere Ursache für die Erkrankungen geben muss. Für eine Lebensmittelvergiftung seien zu wenige infiziert gewesen.