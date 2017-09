Winnenden.

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag gegen 21 Uhr ist etwa 10 000 Euro Schaden entstanden. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer fuhr an der Einmündung der K1911 in die Waiblinger Straße aus Unachtsamkeit auf den Jeep eines 52-Jährigen auf. Der BMW war nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.