Winnenden 108 neue Wohnungen und 21 neue Reihenhäuser

„Dass die hohen Gebäude im nördlichen Bereich liegen, gefällt mir sehr gut“, meinte Thomas Traub (CDU) am Dienstag in der Gemeinderatssitzung. Uwe Voral (SPD), der vor wenigen Jahren gegen ein siebenstöckiges Punkthaus am Eingang zum Schiefersee argumentiert hatte, sieht die Häuser an der Forststraße positiv: „Hier im Zusammenspiel mit den bestehenden Hochhäusern halte ich den Entwurf für gelungen.“

Mitten im Gebiet, genau zwischen den Punkthäusern und den Reihenhäusern, haben die Planer eine Grünfuge eingelegt. Die hohen Mehrfamilienhäuser werden im Grundriss keine exakten rechten Winkel haben und unterschiedliche Seitenlängen.

Nach Sozialwohnungen fragte Thomas Traub. Die Stadt wird eines der vier Punkthäuser bauen oder bauen lassen, und zwar jenes beim Kreisel, das mit einer neuen Kita zusammen gebaut wird. Im Augenblick verhandelt die Stadt mit Projektbau Pfleiderer und der Baugenossenschaft Winnenden darüber, wie sich die Bauträger der Mehrfamilienhäuser am Sozialen Wohnen beteiligen und zu welchen Bedingungen die Stadt das 4600 Quadratmeter große Grundstück bekommt, so Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Wie berichtet, hat der alte Gemeinderat vor wenigen Monaten ein Handlungskonzept Soziales Wohnen beschlossen, das Bauherren von großen Mehrfamilienhäusern verpflichtet, einige Sozialwohnungen zu bauen oder einen Ausgleich zu bezahlen. Im Neubaugebiet Körnle II soll dies Wirklichkeit werden, auch wenn die Details momentan noch nicht geklärt sind.

Benz: „Den Fuß vom Gas nehmen beim Bauen im Schelmenholz“

Für das Neubaugebiet stimmte FDP-Stadtrat Robin Benz – allerdings erinnerte er an andere Neubauten und Verdichtungen und warnte: „Ich bitte darum, dass wir in den nächsten fünf Jahren den Fuß vom Gas nehmen beim Bauen im Schelmenholz.“ Skeptisch ist die neue ALi-Stadträtin Rahel Dangel: „Es ist zu brachial. Fürs Schelmenholz ist es noch mal eine Häuserschlucht.“

Öffentliche Info-Veranstaltung der Stadt zum Bebauungsplan am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr im Haus im Schelmenholz.