Winnenden 15 illegal Beschäftigte auf Baustelle in der Innenstadt entdeckt

Rainer Class, Geschäftsführer der Firma Class Holzbau, bestätigt, dass der Zoll auf seiner Baustelle Kontrollen durchgeführt hat. Ein Ergebnis liege jedoch noch nicht vor. Die Aufträge seien an ein deutsches Unternehmen vergeben worden, mit denen Class schon seit längerem zusammenarbeitet. Rainer Class geht davon aus, dass es gekeine Unregelmäßigkeiten gegeben hat.

Die brasilianischen Bauarbeiter waren mit Rohbauarbeiten für ein Wohn- und Geschäftshaus in der Winnendener Innenstadt beschäftigt, als sie von den Zöllnern kontrolliert und zu ihren Aufenthalts- und Beschäftigungsverhältnissen befragt wurden, heißt es in der Pressemitteilung des Hauptzollamtes. Die Männer, die über eine portugiesische Firma auf das Bauvorhaben ins Schwäbische vermittelt wurden waren, verfügten ausschließlich über entsprechende Touristenvisa, die keine Arbeitsaufnahme in Deutschland gestatteten, und hielten sich damit illegal in der Bundesrepublik auf, heißt es in der Pressemitteilung weiter.