Winnenden 18 neue Wohnungen in neun Monaten

„Das Grundstück ist schon lange im Besitz der Familie Nusser“, sagte Jörg Nusser, Geschäftsführer von Nusser Systembau. „Ursprünglich war es angedacht, erst zu bauen, wenn Baufirmen Ausschau nach Arbeit halten. Da es gut lief, haben wir gewartet. Jetzt steht das Thema mangelnder Wohnraum im Blickpunkt und wir haben uns entschieden, dass wir etwas tun sollten“, führte er fort.

Das Besondere an den beiden Häusern: Sie werden zu großen Teilen aus Holz gebaut. Die Bauteile produziert Nusser Systembau in seinem Werk im sächsischen Hohendubrau-Dauban.

Hohe Tragfähigkeit durch massive Konstruktion und Verleimung

„Die Wände bestehen aus einem Holzfachwerk, das mit Mineralwolle gefüllt und mit Gipsfaserplatten beplankt ist. Die Tragkraft kommt durch die in der Wand verbauten senkrechten Holzständer zusammen“, erklärte Jörg Nusser. Selbst die Geschossdecken sind aus Holz. Sogenannte Brettstapeldecken kommen zum Einsatz, bei der hochkant stehende Bretter nebeneinander verlegt werden. „Durch die massive Konstruktion und die Verleimung der Holzbalken entsteht eine ausreichende Tragfähigkeit“, so Nusser. „Wir verwenden heimische Hölzer. Fichten und Tannen“, sagte Bauleiter Klaus Wieland. „Gegenüber dem Beton ist Holz einfach energetisch vorteilhafter. Beton hat in seiner Entstehung einen sehr hohen CO2-Anteil“, erklärte Jörg Albrecht, Projektleiter der BGW. Die Holzbauweise sei für die BGW auch in Zukunft interessant, zumal es preislich keine Unterschiede gebe. „Kellerräume, das Treppenhaus und der Aufzugschacht sind aus Beton. Das hat vor allem Brandschutzgründe“, sagte er.