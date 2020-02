Winnenden 200 neue Jobs: Firma Judo baut in Hertmannsweiler

Die Judo GmbH ist ein erfolgreiches, eigentümergeführtes Unternehmen in der Wasseraufbereitungsbranche mit Hauptsitz in Winnenden. Sie stellt innerhalb der Familien-Unternehmensgruppe die größte Einzelgesellschaft dar. Die Gruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeiter, bei einem Jahresumsatz von etwa 100 Millionen Euro.

Judo entwickelt und produziert in Deutschland Geräte und Anlagen zur Wasseraufbereitung und vertreibt diese weltweit. Das Spektrum reicht vom Schutzfilter und der Enthärtungsanlage für das Einfamilienhaus über die Herstellung spezifischer Wasserqualitäten für die Gebäude- und Industrietechnik bis hin zur Trinkwassergewinnung im privaten und kommunalen Bereich.

Und wo überall wird gearbeitet?

Die Produktion hat ihren Sitz an den Standorten Winnenden und Backnang-Waldrems und verschiedene Lager im Umland.

Das Unternehmen besitzt eigene Vertriebsniederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Polen, England und Kanada. Außerdem ist Judo weltweit in über 80 Ländern durch Partner vertreten.

Was plant Judo in Hertmannsweiler?

„Unser Unternehmen ist in letzter Zeit so gewachsen, dass wir an unseren Standorten überall an unsere räumlichen Grenzen stoßen“, erklärt Geschäftsführer Hartmut Dopslaff. In den vergangenen Jahren hat Judo deshalb zusätzliche Lager- und Produktionsflächen angemietet und damit erhebliche logistische Herausforderungen bewältigt. Aufgrund der Umlegung der Schmiede III in Hertmannsweiler ergibt sich für das Unternehmen jetzt die Möglichkeit, den Expansionskurs strukturiert und nachhaltig zu gestalten.

Was ist konkret geplant?

In einem ersten Bauabschnitt plant Judo die Errichtung eines Logistikzentrums mit anteiliger Produktionsfläche, bestehend aus Wareneingang samt Wareneingangsprüfungsbereich, zentralem Versandlager, Produktion von Anlagen für die Industrie- und Gebäudetechnik.

Im zweiten Bauabschnitt plant das Unternehmen die Errichtung einer Produktionsstätte für Serienprodukte im Bereich Hauswassertechnik mit aller zugehörigen Infrastruktur.

Entstehen durch die Neubauten für Winnenden auch neue Arbeitsplätze?

Der erste Bauabschnitt ist verbunden mit dem Teilumzug von etwa 100 Mitarbeitern aus den verschiedenen Standorten. Daraus ergeben sich rund 70 Arbeitsplätze, die der Stadt Winnenden neu hinzugerechnet würden.

Bis zum Ende der gesamten Baumaßnahmen werden für die Stadt Winnenden noch einmal zwischen 100 und 150 neue Arbeitsplätze hinzukommen.

Mit der Investition in Hertmannsweiler bekennt sich die Familie Hartmut Dopslaff und ebenso die Familien der Kinder Carsten Dopslaff und Kathrin Reggi-Dopslaff zu ihrer langen Tradition und regionalen Verbundenheit, und sie verknüpfen dies mit dem Ziel, weiterhin für zukunftssichere Arbeitsplätze am Standort zu sorgen und diese kontinuierlich auszubauen.

Wird Judo dann die Standorte Hohreuschstraße und Max-Eyth-Straße in Winnenden aufgeben und ebenfalls nach Hertmannsweiler verlagern?

Nein. Durch die Zentralisierung von Produktion, Lager und Versand ergeben sich erhebliche logistische Vorteile und eine effektivere Kommunikation innerhalb der Unternehmensbereiche. Ein weiterer positiver Aspekt ist: Dank der frei werdenden Kapazitäten kann sich die Verwaltung am Standort in der Hohreuschstraße in Winnenden zukünftig weiter optimal entfalten. Der Julius-Dopslaff-Campus an der Max-Eyth-Straße 42, in dem sich das Schulungszentrum befindet, ist von den Maßnahmen nicht betroffen.

Werden andere Standorte im Kreis geschlossen?

Ob der Standort Backnang-Waldrems erhalten bleiben kann, wissen wir heute noch nicht - die Zeit wird es weisen, wenn das mal alles abgeschlossen ist.