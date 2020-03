Winnenden.

Eine 21-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag (8.3.) auf offener Straße von einem fremden Mann sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, lief die 21-Jährige in der Ringstraße, als der Mann zu ihr kam und seinen Arm um sie legte. Der Mann versuchte, sie zu küssen und fasste der jungen Frau an Po und Brust.

Der 41-jährige Mann wurde später bei den polizeilichen Ermittlungen identifiziert. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.