Winnenden 35-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Winnenden.

Ein 35-Jähriger hat sich am Montagmittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Straße "Am Sonnenhang" schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der 35-Jährige mit Flexarbeiten beschäftigt, als er mit einem Arm in die Trennscheibe geriet.