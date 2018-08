Winnenden 92-Jährige verursacht Verkehrsunfall

Winnenden.

Eine 92-Jährige hat am Montag gegen 14.45 Uhr auf der Herzog-Philipp-Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizeibericht war die Seniorin mit ihrem Peugeot in Richtung Berglen unterwegs. An der Einmündung zur L1140 hielt sie zunächst an der dortigen Stopp-Stelle an, um anschließend nach links in Richtung Berglen abzubiegen.