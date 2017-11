Winnenden Adventsmarkt weckt Vorfreude auf Weihnachten

Winnenden.

Es kommt so langsam Adventsstimmung auf: Allerlei schöne Dinge gab's beim Adentsmarkt des DRK-Ortsvereins an und in der Alten Kelter Winnenden zu bestaunen. Traditionell lädt das Rote Kreuz am letzten Novembersamstag zu diesem Markt ein. Hobby-Künstler, Schulklassen, Kindergartengruppen und Vereine präsentieren ihre Schätze.