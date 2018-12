Winnenden B14 nach tödlichem Unfall gesperrt

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte war der Fahrer eines Citroen nach ersten Erkenntnissen auf der Bundesstraße vor der Anschlussstelle Winnenenden- West auf einer Brücke bei Straßenglätte nach rechts von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Das Unfallfahrzeug war danach auf der rechten Fahrspur zum Stehen gekommen. Eine nachfolgende Autofahrerin krachte in der Folge auf den stehen Pkw Citroen.

Die Fahrerin des Kleinwagens wurde dabei leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Citroen wurde beim Unfall schwer verletzt. Noch an der Unfallstelle wurde er notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Dort erlag er jedoch wenig später seinen Verletzungen.

Die Identität des Verstorbenen als auch die näheren Unfallumstände sind derzeit noch unklar. Es wird vermutet, dass das Unfallopfer sich zum Zeitpunkt des Folgeunfalls bereits außerhalb seines Fahrzeugs befunden hatte. Zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens wird nun ein Gutachter hinzugezogen.

Die eingerichtete Sperrung der Bundesstraße in Richtung Backnang bleibt bis Beendigung der Unfallaufnahme voraussichtlich noch mehrere Stunden aufrechterhalten. Sollten Verkehrsteilnehmer das Unfallgeschehen beobachtet haben und weitere Hinweise zum Geschehensablauf machen können, werden diese gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter Tel. 07904/94260 zu melden.