Winnenden Alte Köhlerfabrik darf abgerissen werden

Der Bauherr hat auch das Eckhaus, das freie Grundstück an der Palmerstraße und das Grundstück hinter der Fabrik erworben. Nach allem, was zu hören ist, möchte er eine Tiefgarage bauen und Wohnhäuser darauf. Spannende Frage bleibt, ob das Eckhaus noch an das jetzige Alt-Gebäude erinnert und ob das Wohngebäude in der Schmidgallstraße noch etwas von der langgezogenen alten Köhlerfabrik haben wird.

Backmaschinen Köhlers Backmaschinen waren ein Begriff bei Bäckern in Baden-Württemberg. Wenn in den 70er Jahren ein Knethaken brach, wusste zum Beispiel ein Bäcker in Rottweil: „Do muesch noch Winnenden, do kriegsch Ersatz.“ Ein Winnender Konditor erinnert sich an Backöfen von Köhler.