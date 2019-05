Winnenden Anwohner protestieren gegen Kita-Standort

Wie entwickelt sich der Bedarf, wenn die Konjunktur einbricht?

Einige der Nachbarn zweifeln am Bedarf. „Wer sagt, wohin die Entwicklung geht, wenn hier in der Region plötzlich Kurzarbeit aufkommt oder die Arbeitslosigkeit wieder zunimmt?“, fragt einer von ihnen, „dann werden die Kitas nicht mehr so gebraucht.“ Manchmal klingen sie so, als könnten sie sich gar nicht freuen über die steigenden Kinderzahlen in Winnenden. „Ach was“, sagen sie auf diesen Einwurf, „natürlich freuen wir uns über Kinder.“ Acht Enkelkinder hat ein älteres Paar. Kinder mögen sie schon.

Aber die Autos, die Kinder herbringen und wieder abholen, mögen sie weniger. Die Straße nach Hanweiler sei ohnehin schon stark belastet, die Südumgehung, der Henry-Dujol-Kreisel und die Abfahrt zur Albertviller Straße sind morgens zur Bringzeit der Kinder oft verstopft. Soll dort der Hol- und Bringverkehr zum Kindergarten noch hinzukommen? Den Anwohnern missfällt diese Aussicht.

Anwohner rechnen mit überhöhten Kosten für den Bau des Kinderhauses

Obendrein zweifeln sie Vieles an, was die Stadt dort plant: Überhöhte Kosten befürchten sie, weil das Bauen in einer Sumpfwiese teuer sei, weil ein doppelt großer Kindergarten rentabler zu führen wäre – wenn er nicht gerade an dieser Stelle gebaut würde, sondern anderswo. Die Anwohner sind sich einig: Nichts gegen Kinderhäuser – aber dieser Standort am Koppelesbach sei nicht geeignet. Sie wollen weiter dagegen vorgehen.