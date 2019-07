Winnenden Anwohner stört sich an Anhängern

„Das ganze Jahr über, mit kurzen Unterbrechungen in der Urlaubszeit, werden auf Höhe des Bolzplatzes und des gegenüberliegenden Kindergartens in Hanweiler ein Wohnmobil, ein Wohnwagen, zwei Segelboote und ein Anhänger mit Plane von einer Security-Firma geparkt“, bemängelt der Verwaltungswirt im Ruhestand. Sein Brief an den OB blieb nicht wirkungslos, wie Rudi Förschler, der auch unserer Zeitung den Brief hat zukommen lassen, auf Nachfrage erzählt: „Der Anhänger mit Plane einer Security-Firma war innerhalb von einer Woche nach Absenden meines Briefs weg.“ Wie unser Foto zeigt, sind inzwischen auch der Wohnwagen und eins der Segelboote verschwunden. Das zweite Segelboot ist auf seinem Anhänger auf die Wiese geschoben worden. „Seit mindestens zwei Jahren wurde der Platz in Anspruch genommen. Das bedeutet eine besonders dreiste Privatisierung von öffentlichem Straßenraum“, kritisiert Förschler.

Zugelassenes Wohnmobil darf dauerhaft an der Straße stehen

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und Ordnungsamtsleiterin Beatrice Hertel haben zwar reagiert, teilen die Kritik des Hanweilermers aber nicht. „Die öffentlichen Straßen und Parkplätze sind Fahrzeugen gewidmet. Dazu gehört neben dem Fahren auch das Parken“, sagt Hertel. Natürlich gibt es Ausnahmen: Ein Anhänger oder ein Wohnwagen ohne Zugfahrzeug vorne dran dürfen nicht länger als zwei Wochen im öffentlichen Raum abgestellt werden. Da ein zugelassenes Wohnmobil jederzeit fahrbereit ist, darf es an Straßenrändern stehen. „Solange es niemanden behindert“, ergänzt Beatrice Hertel mit Hinweis auf die Straßenverkehrsordnung.

Eine derartige Behinderung liegt in Hanweiler an der Ruländerstraße aber nicht vor. Dort können Kinder ungehindert auf den Bolzplatz gelangen, erst recht, seit die anderen Anhänger verschwunden sind. Förschler fand, dass diese auch den Zugang zum Kindergarten „unübersichtlich und damit gefährlich“ gemacht hatten. Beatrice Hertel hat für solche Situationen, da Nachbarn einen unrechtmäßig abgestellten Anhänger bemerken, einen einfachen Rat: „Ein jeder darf einen Verstoß anzeigen. Er muss nur damit leben, dass sein Name dann unterm Punkt ,Zeuge’ aufgeführt wird.“