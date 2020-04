Winnenden Auf dem Wochenmarkt trägt kein Händler Mundschutz

Nach sechs Stunden wäre es sehr warm unter dem Stoff

Typische Marktgeräusche sind nur gedimmt vernehmbar. Der Small Talk muss warten auf andere Zeiten. Über den Mundschutz wird gesprochen in der samstäglichen Frühmorgenstimmung, er wird auch getragen - oder eben nicht. „Nach sechs Stunden, die ich hier stehe, wäre es sehr warm unter dem Stoff“, sagt Petra am Kartoffelstand. Sie steht hinter Holzkisten mit „Annabell“ und Frühkartoffeln. Ihre Ware bilde einen natürlichen Puffer zwischen ihr und den Kunden. „Wir kommen uns nicht nahe, aber wer ihn tragen will zum Schutz, den verstehe ich.“

„Ich wundere mich ein wenig, dass die Verkäufer noch keinen tragen“

Am Metzgerstand lässt sich eine Kundin aus Schwaikheim Lyoner einpacken. Sie ist Brillenträgerin, die Gläser beschlagen. Die Wartezeit nutzt sie, um ihren Mundschutz vom Gesicht wegzuhalten und sich und ihrer Brille Luft zuzufächern. „Ich wundere mich ein wenig, dass die Verkäufer noch keinen tragen“, sagt sie. Beim Einkaufen und auf dem Markt trage sie seit zwei Wochen die Maske. „Es ist nicht so toll mit der Brille, aber was will man machen?“, meint sie.

Theresia aus dem Schelmenholz, die Spargel, Eier und Kartoffeln kauft, hat ihren Mundschutz umgebunden. „Ich fühle mich damit doch etwas geschützter“, so die über 70-Jährige. Sie habe sich arrangiert - Hauptsache, der Marktbesuch bleibt ihr. „Ich käme mir ein bisschen entmündigt vor ohne einkaufen gehen.“