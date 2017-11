Winnenden Update: Flucht vor Polizei - 20-Jähriger tot

Winnenden.

Ein 20-jähriger Mann wollte am Montagmorgen vor der Polizei flüchten – und starb. Er stürzte aus dem siebten Stock eines Mehrfamilienhauses in Winnenden-Schelmenholz. Laut Pressestaatsanwalt Jan Holzner war der junge Mann zu einer zweijährigen Jugendstrafe rechtskräftig verurteilt gewesen. Er trat die Haft nicht an, weshalb die Polizei ihn am Montag gegen 6 Uhr mit Vollstreckungshaftbefehl abholen und in die Justizvollzugsanstalt bringen wollte. Familienangehörige öffneten den Beamten. Daraufhin ging der 20-Jährige auf den Balkon und wollte laut Polizei „nach bisherigen Feststellungen“ auf den Nachbarbalkon klettern. Der 20-Jährige stürzte aber in die Tiefe und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. „Trotz des schnellen Einsatzes des Rettungsdienstes kam für ihn jede Hilfe zu spät“, heißt es im Polizeibericht weiter.