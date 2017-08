Winnenden Auto angerempelt und dann abgehauen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Parkrempler: Am Freitag, zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr, beschädigte, so die Pressemitteilung, ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten BWM in der Ludwigsburger Straße Höhe Nr. 21. Da die Tatzeit zur Mittagszeit war und sich gegenüber eine in der Regel gut besuchte Eisdiele befindet, ist es möglich, dass der Unfall beobachtet wurde. Das Polizeirevier Winnenden bittet daher, dass sich Zeugen des Vorfalls unter Telefon 07195/694-0 melden. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 2500 Euro.