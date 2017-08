Winnenden Autos seitlich zusammengestoßen

Winnenden.

Ein 20-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 15.20 Uhr in der Waiblinger Straße die Linksabbiegespur in Richtung Schelmenholz. Neben ihm fuhr auf dem linken Fahrstreifen eine 53-jährige Golf-Fahrerin. Es kam hierbei zu einem seitlichen Zusammenstoß.