Winnenden Bau von Stadtwohnungen beginnt

Allerdings werden die Neubauwohnungen (die Investitionssumme liegt bei rund 7,2 Millionen Euro) nicht nur mit Personen besetzt, die auf dem freien Markt keine Bleibe finden. „Alle drei Projekte sind für gemischt-soziales Wohnen gedacht, also für Leute mit und ohne Wohnberechtigungsschein“, erläutert Ralf Köder. „Wir gucken, dass wir eine ähnliche Mischung der Mieter hinbekommen wie bei der Seegartenstraße. In dem Haus fühlen sich einige Bewohner verantwortlich für das Gebäude, übernehmen sogar kleine Hausmeistertätigkeiten, so dass meine Mitarbeiter selten kommen müssen.“



Für echte Härtefälle indes will sich die Stadt, der zu 100 Prozent der Eigenbetrieb Stadtbau gehört, peu à peu einen Bestand an Wohnungen schaffen, in die sie von Obdachlosigkeit bedrohte Personen einweisen kann. „Die Einweisung bedeutet, dass ich sie aber auch wieder in ein anderes Quartier verlegen kann, wenn sie nicht guttun“, erläutert Ralf Köder. Ein wertvolles Mittel, um das Heft in der Hand zu behalten.

Dies hat allerdings zur Folge, dass die Stadtbau sich nicht alle 31 Wohnungen, die sie selbst bauen will, mit öffentlichen Geldern aus dem Landeswohnungsbauprogramm fördern lässt, sondern nur zwei Drittel. Denn eine öffentliche Förderung bedeutet, dass die Stadt die Wohnung vermieten muss, komme wer da wolle. Da bleibt das zuständige Ministerium eisern.

Boehringer-Straße: Nachbarn haben kein Problem mit dem Vorhaben

„Die Fördermittel für das Haus Gerberstraße 34 sind bewilligt“, weiß Köder. Die Bauarbeiten können noch im Januar beginnen. An der Forchenwaldstraße auf dem Grundstück der katholischen Kirchengemeinde will die Stadt diesen Monat mit der Rodung anfangen. 17 Wohnungen in vier Gebäuden sollen ab September entstehen. Voraussichtlich im November beginnt in der Innenstadt nahe dem Marie-Huzel-Kindergarten der Bau von acht Wohnungen. Vor einigen Jahren wollte die Stadt hier schon einmal auf einem kleinen Grundstück sieben Sozialwohnungen bauen, wogegen sich heftige Proteste von vielen Anwohnern geregt hatten. Nun meldete sich nach Köders Information an Robert-Boehringer- und Ringstraße, bis auf einen Nachbarn, niemand mehr zu Wort. „Vermutlich, weil wir nun ein Grundstück dazubekommen haben und das Haus so bauen, wie es jeder bauen könnte“, sagt Ralf Köder.

Neubau Palmerstraße 29 entsteht parallel zum Mehrgenerationenhaus

Eine große Überraschung war im vergangenen Jahr, dass durch den Kauf eines Hauses an der Höfener Straße das Haus Palmerstraße 29 freigemacht werden konnte. Die Wohngenossenschaft Pro hat es gekauft und abgerissen. Sie wird an dieser Stelle die Tiefgaragenzufahrt für die Mehrgenerationenhäuser bauen und darüber fünf bis sechs neue Wohnungen. Die Stadtbau wird davon vier Wohnungen zurückkaufen mit einer Gesamtfläche von 200 Quadratmetern.

Ralf Köder kann nach neuesten Informationen wahrscheinlich schon Ende nächsten Jahres mit diesen Wohnungen rechnen, weil das neue Haus an der Palmerstraße 29 über der Tiefgaragenein- und ausfahrt stehen soll. „Es muss daher parallel zu ,Mittendrin’ gebaut werden, sonst kann man die Zufahrt nicht benutzen.“

Maximaler Kaufpreis schon festgelegt

Über Finanzierung und den konkreten Erwerb der vier Wohnungen wird der Gemeinderat noch einen Beschluss fassen. Der maximale Kaufpreis wurde mit der Pro-Wohngenossenschaft aber schon festgelegt.