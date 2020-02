Winnenden Baugebiet am Buchenbach: 68 Wohnungen geplant

Am Dienstagabend stellte Markus Schlecht im Gemeinderat den städtebaulichen Entwurf der Öffentlichkeit vor. Thomas Auch und Wolfgang Binder vom Weinstädter Architekturbüro a+b freie architekten haben den Plan entworfen, der für das Gelände nun fünf Mehrfamilienhäuser mit begrüntem Flachdach vorsieht. Vier der fünf Gebäude sind als sogenannte Dreispänner geplant. Das bedeutet, dass jeweils drei Wohnungen über einen Flur an das Treppenhaus angeschlossen sind. Drei Häuser stehen direkt am Buchenbach, eines versetzt dahinter. In diesen vier Mehrfamilienhäusern sollen insgesamt 44 Wohnungen entstehen. Die Häuser sollen viergeschossig sein und auf einer zusammenhängenden Tiefgarage sitzen. In dieser soll es Platz für 61 Parkplätze geben.