Winnenden Baugebiet Nature 8: Acht Häuser auf nur einem Hektar

Alle Teile der Serie "Wo werden wir wohnen?" finden Sie unter www.zvw.de/wohnen.

Insgesamt entstehen auf dem ehemaligen Areal der Seifenfabrik Wöhrle acht Mehrfamilienhäuser auf einer Fläche von einem Hektar. 190 Menschen können dort Ende 2022, wenn alle Häuser fertig sind, in 85 Wohnungen leben. Eine, verglichen mit anderen Baugebieten, sehr dichte Bebauung. Ökologischer Vorteil: wenig Flächenverbrauch.



Alleiniger Bauträger ist Projektbau Pfleider, die Firma verkauft bereits die ersten drei Häuser des Neubaugebiets Nature 8. Die Nachfrage ist hoch: 28 der 36 Ein- bis Fünf-Zimmer-Apartments sind schon vergeben. Rund ein Drittel der bisherigen Käufer kommt aus Winnenden, ein Drittel aus der näheren Umgebung wie beispielsweise aus Schwaikheim und das letzte Drittel aus dem Stuttgarter Raum.

Pfleiderer vermittelt auch Mietwohnungen im Gebiet

Da sich auch Investoren entschieden haben, im Neubaugebiet zu kaufen, kann man dort auch zur Miete wohnen. Bauträger Projektbau Pfleiderer vermittelt den Kontakt.

Die Nachbarn fühlen sich durch die Baustelle bislang nicht belästigt. Dies bestätigen die beiden Anwohner Manfred Cimador und Norbert Eiser bei einer zufälligen Begegnung mit unserer Zeitung. „Ganz vermeiden lässt sich der Lärm auf solch einer Baustelle natürlich nicht. Ich hätte es mir jedoch deutlich schlimmer vorgestellt. Bis jetzt bekomme ich von Baulärm kaum etwas mit“, so Cimador. „Der größte Lärm ist wahrscheinlich vorbei. Der Abriss der alten Gebäude war bisher das Lauteste“, erklärt Eiser. Und auch beim Bauherren ging bisher noch keine Beschwerde ein.

Kinderhaus und Spielplatz in unmittelbarer Nähe

Nature 8 könnte besonders für Familien mit kleinen Kindern interessant sein, da sich in unmittelbarer Nähe, auf der anderen Seite des Björn-Steiger-Kreisels, das Ganztageskinderhaus Seewasen befindet sowie ein Bolplatz – und ein großer Spielplatz im Wohngebiet Seewasen. Auch das Bildungszentrum I mit Grundschule, Realschule und Gymnasium ist fußläufig in etwa zehn Minuten zu erreichen. In der „Tomate“ besteht zudem die Möglichkeit einer Ganztagsbetreuung.

Kurze Wege ins Grüne und zum Einkaufen

Zum Winnender Bahnhof ist es etwas weiter. 20 bis 25 Minuten sollte man zu Fuß mindestens einplanen. Man kann jedoch auch an der Bushaltestelle Wolfsklingenweg eine der vier Buslinien nehmen.

Zum Einkaufen hat man es gar nicht weit. Der Discounter Aldi wird seine neue Filiale an der Schorndorfer Straße Mitte des kommenden Jahres eröffnen. Zu Lärmbelästigungen für die Anwohner soll es nicht kommen, da die Lkw ihre Waren in einer Garage abladen.

Gelegenheiten für Spaziergänge oder längere Touren

Auch in der Innenstadt, wo man zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés findet, ist man bei einem Fußweg in rund 15 Minuten, was das Gebiet auch für ältere Personen interessant macht.

Die Lage am grünen Ortsrand, am Hang nach Norden ausgerichtet, bietet für Hundebesitzer, Fahrrad- oder Wanderfans Gelegenheiten für Spaziergänge oder längere Touren. An dieser grünen Umgebung kann sich in Zukunft so schnell nichts ändern, da die Streuobstwiese neben dem Baugebiet laut Stadt „eine hohe landschaftliche und artenschutzrechtliche Qualität“ aufweist.