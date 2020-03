Winnenden Betrunkener 26-Jähriger attackiert DB-Mitarbeiter

Winnenden.

Ein betrunkener 26-Jähriger hat am Samstagnachmittag (29.02.) am Bahnhof Winnenden einen 51-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn geschlagen und mit einem Teppichmesser bedroht. Wie die Bundespolizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mitteilten, war der mit fast 3,3 Promille alkoholisierte 26-Jährige zuvor durch den DB-Mitarbeiter schlafend auf einer Wartebank vor einem Fahrkartenautomaten angetroffen worden. Hierbei versperrte er offenbar die Wartungsarbeiten am Automaten. Der Monteur versuchte daraufhin, den 26-Jährigen zu wecken. Der Betrunkene soll dem 51-Jährigen dann unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen haben und bedrohte ihn kurz darauf mit einem Teppichmesser. Eine alarmierte Streife der Landespolizei nahm den polizeibekannten Mann im Anschluss vorläufig fest. Der 51-jährige DB-Mitarbeiter erlitt laut der Mitteilung der Bundespolizei durch die Attacke blutige Abschürfungen und Prellungen an Kopf und Gliedmaßen, sowie eine Verletzung am Finger.