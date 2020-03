Winnenden-Birkmannsweiler Am Dorfplatz tut sich was

Der Plan jedenfalls sieht so aus: Rohbaustart nach den Sommerferien, Fertigstellung im Herbst 2021. Über einer Tiefgarage entsteht ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen auf vier Etagen, dahinter ein dreistöckiges Reiheneckhaus mit separatem Eingang, dessen Bewohner aber die Tiefgarage mitnutzen. Insgesamt schafft Herrmann-Immobilien 1050 Quadratmeter Wohnraum. Die großteils barrierefreien Eigentumswohnungen werden mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt und dezentral über Fensterfalz belüftet, nur in den Bädern ist die Belüftung gesteuert. „Es wird ein Effizienzhaus 55, für das die Kreditanstalt für Wiederaufbau gerade ein neues Förderprogramm aufgelegt hat mit 18 Prozent Tilgungszuschuss“, ist er zuversichtlich, dass er den Rest der Wohnungen trotz des durchschnittlichen Quadratmeterpreises von 4500 Euro verkaufen kann. „Die Hälfte habe ich schon vermarktet.“

Einen Laden oder eine andere Gewerbeeinheit wird es in dem Neubau übrigens nicht geben. „Die Stadt und der Gemeinderat haben es uns nicht vorgeschrieben. Darüber bin ich froh“, sagt Felix Herrmann. Wie er überhaupt „voll des Lobes“ ist über das Baurechtsamt, das seine Planungen „sehr konstruktiv begleitet und immer geschrieben hat, was noch fehlt“. Herrmann überarbeitet seine Entwürfe so lange, bis sie genehmigungsfähig sind, dann erst stellt er den Bauantrag. Die Planungsphase dauerte diesmal länger, weil die Gemeinderäte im Technischen Ausschuss wünschten, dass der Komplex mit einem Teil Satteldach und dem Rest Flachdächern gedreht werde.

„Mir ist klar, dass sich viele Birkmannsweiler in den zurückliegenden sechs Jahren fragten: Wird das überhaupt noch was?“ Felix Herrmann freut sich jedenfalls, dass es endlich sichtbar vorangeht. „Nun bauen wir elf von einigen Hundert Wohnungen, die derzeit in Winnenden entstehen. All das wird den Druck vom Markt nehmen“, ist er sicher.

Eine bewegte Geschichte

Wie wurden die nun abgerissenen Häuser bisher genutzt? Rechtzeitig vor den Abrissen, aber in langjähriger, akribischer Forschungsarbeit, hat Hobby-Historiker Hans Kuhnle aus Birkmannsweiler alles zusammengeschrieben, was er zu dem Areal in den vergangenen 300 Jahren finden konnte. Wir zeigen und zitieren in diesem Artikel das Beste aus den beiden 15 und 20 Seiten langen Dokumentationen, die das Stadtarchiv verwahrt.

Das Feuerversicherungsbuch der Gemeinde Birkmannsweiler ist eine gute Quelle für den Forscher. Spätestens, wenn etwas passiert, gibt es darin eine Notiz - und die Nachwelt bekommt mehr Info über die damalige Art der Nutzung. So hat sich im Jahr 1860 auf dem Gelände eine Schmiedewerkstatt befunden. Die Adresse, besser gesagt die Lage, hieß „Mitten im Dorf“, die Hausnummern waren ganz andere als heute.

Doch lassen wir mal die alten Akten sprechen: „Am 16./17. August 1870 nachts um 12 Uhr brach im gemeinschaftlichen Anwesen des Friedrich und Johannes Bihlmaier, am zweiten Haus unter dem Spritzbrunnen, ein Brand aus, der das ganze Haus und die vor demselben stehende Schmiedewerkstatt des Gottlob Pfuderer vernichtete.“ In der Chronik wird weiter vermerkt dass es der Feuerwehr und der aus der Nachbarschaft herbeigeeilten Löschmannschaften gelang, das Wagenhaus des Georg Haller zu erhalten. Die Brandursache konnte nicht ermittelt werden.

Die alte Schmiede wurde abgerissen. Das Wagenhaus wurde später in ein Wohnhaus umgebaut. Die Gebrüder Bihlmaier bauten ihre Haushälfte wieder neu auf. Ein zweistockiges Gebäude, Wohnung über der Scheuer, mit Giebel und Fachwerk (später Hauptstraße 50). Ihr direkter Nachbar, Kaufmann Ludwig Andrä, errichtete 1887 einen neuen Stall anstelle der alten Scheuer hinter seinem Wohnhaus mit Spezereihandlung (später Hauptstraße 48). Den Nachbarn neben und hinter Andrä wurden Überfahrtsrechte über den Hof gewährt. Teils waren die vielen Scheuern im Besitz mehrerer Personen, wie dieser Brand-Bericht von 1905 zeigt: „Gegen 8 Uhr am Heiligen Abend ertönte Feueralarm. Es brannte die Scheuer, die dem Ludwig Andrä, Friedrich Bihlmaier, Gottlieb Pfeiffer gehörte. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und es wurde gerettet, was es zu retten gab, und das Feuer auf seinen Herd beschränkt.“ Schöne Bescherung.

Im Juni 1905 war im Gemeinderat Birkmannsweiler besprochen worden, dass man der „Königlichen Generaldirektion der Posten und Telegraphen“ den Ludwig Andrä als „tüchtige Person mit entsprechendem Lokal“ vorschlagen werde, bei der die „Telegraphenhilfsstelle und Fernsprechstelle“ eingerichtet werden solle. Zunächst hatte sich der „Sonnenwirt Haller“ für die Aufgabe gemeldet und 135 Mark für die Gemeindekasse geboten. Er zog zugunsten von Andrä zurück, der für das Geschäft den gleichen Betrag zahlte.

1909 war der Bäcker Gottlob Schwarz Eigentümer des Hauses mit dem Laden. Im Feuerversicherungsbuch ist als Besonderheit vermerkt: „Backofenausbau“ und „an der Rückseite ein einstockiger Backstubenanbau von Stein und Fachwerk“. Darin: „Ein Backofen von Drück Winnenden mit einem Herd und drei Brotgarben in der Backstube. Elektrische Beleuchtung mit drei Lampen, Wasserleitung mit zwei Hähnen.“ Seit 1953 gehört das Gebäude dem Metzger Jakob Neuhaus. 1974 wird auch seine Frau Frida, geborene Schwarz, die Bäckertochter, erwähnt. Der Laden wurde über die Jahre erweitert zum Lebensmittelgeschäft, wie Postkarten und Fotos aus den Jahren 1960 und 1976 zeigen.

Milchhandlung, dann Parkplatz

Das Haus Hauptstraße 62 (an der Ecke Querstraße) mit großer Scheuer gehörte im Jahr 1832 dem Bauern und Gemeinderat Johannes Klöpfer. Später wurde es geteilt, die hintere Hälfte gehörte der Familie Kübler-Klöpfer, die vordere Karl Schwarz (1935 bis 2006), vorne wohnte bis vor kurzem Ali Dogan.

Die hintere Haushälfte gehörte von 1945 an der Gemeinde Birkmannsweiler, die Milchgenossenschaft brachte dort ein paar Jahre lang im Erdgeschoss einen Kühl- und Verkaufsraum für Molkereiprodukte unter. Die Familie Neuhaus als letzter Besitzer riss das Haus in den 70er Jahren ab und legte Kundenparkplätze an.