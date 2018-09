Winnenden Björn-Steiger-Stiftung fordert strenge Standarts für Notruf-Leitstellen

Winnenden - 45 Jahre nach der Einführung der Notrufnummern 110 und 112 fordert die Björn-Steiger-Stiftung strengere Standards für die Leitstellen. Fragen nach dem Notfallort oder dem Zustand des Verunglückten sollten bundesweit gleich sein. Bislang sei es so, dass dem Anrufer je nach Leitstelle unterschiedliche Fragen gestellt würden, teilte die Stiftung am Mittwoch in Winnenden in Baden-Württemberg mit. Klar definierte Fragen könnten besser durch die schwierige Notsituation führen - diese Zeiteinsparung könne Leben retten.