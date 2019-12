Winnenden Böllern in der Innenstadt: Das müssen Sie beachten

In diesem Jahr beginnt der Verkauf am 28. Dezember und endet an Silvester.

Wer sollte nur das Feuerwerk anschauen und nicht selbst Raketen zünden?

Auch wenn Kinder sich an dem Feuerwerk am Himmel erfreuen und gerne eine Rakete selbst starten möchten, sollten sie keine Feuerwerkskörper der Klasse F 2 zünden. Die vom Sekt angeheiterte Tante oder der angetrunkene Onkel sollten ebenfalls nur das Farbenspiel am Himmel bewundern und nicht selbst zündeln. Betrunkene sollten lieber andere das Feuerwerk zünden lassen.

Wo und wann dürfen Feuerwerkskörper gezündet werden?

Außer in der Nähe von Gebäuden wie Kirchen, Krankenhäuser oder Pflegeheime kann das Feuerwerk überall gezündet werden. Aber: „Gerade in der Winnender Marktstraße gilt es, genügend Abstand von den Fachwerkhäusern zu halten“, warnt Kai-Benedikt Feess. In anderen Städten gilt in der Nähe von Fachwerkhäusern strengstes Feuerwerksverbot. Im Jahr 2014 äußerte sich Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth zu dem Verbot: „Es wird niemand von der Stadt dastehen, den Leuten auf die Schulter tippen und sagen, dass sie das [Feuerwerk] nicht [zünden] dürfen. Aber falls etwas passiert, sollte es den Leuten klar sein, dass sie zur Verantwortung gezogen werden können. Deshalb sollte man in der Altstadt besonders vorsichtig mit Feuerwerk sein.“

Geschossen und geböllert werden darf ausschließlich nur am 31. Dezember und am 1. Januar. Wer an anderen Tagen Feuerwerk in den Himmel schießt, kann mit einem Bußgeld bis zu 50 000 Euro belangt werden.

Wie können Raketen und Böller sicher gezündet werden?

Bei Raketen und anderem Feuerwerk der Kategorie F 2 ist ein Sicherheitsabstand von acht Metern ratsam. Zudem sollten Raketen nicht aus einer leeren Sektflasche, sondern einem Bierkasten gestartet werden - trotzdem sollte man nüchtern beim Zünden sein. Der Bierkasten oder ein anderer Getränkekasten gibt der leeren Flasche die nötige Stabilität, damit sie auf keinen Fall umfallen kann.

Eine leere Sprudelflasche aus Glas in einem Getränkekasten ist die beste Abschussrampe für Raketen. Wenn Knallkörper oder Raketen in der Hand gezündet werden, können außerdem Verletzungen wie Verbrennungen entstehen. Auch geworfene Knallkörper können gefährliche Situationen verursachen. Deshalb sollen sie nur auf dem Boden liegend zur Explosion gebracht werden.

Mit welchen Maßnahmen kann das Eigenheim geschützt werden?

Der Winnender Hauptkommandant Kai-Benedikt Feess empfiehlt: „Fenster schließen und Rollläden herunterlassen. So können sich keine Raketen in das Haus verirren. Zudem sollte auf dem Balkon nichts Brennbares liegen. Es besteht sonst die Gefahr, dass durch Funken Glutnester entstehen und diese, wenn alle um 4 Uhr schlafen, einen Brand auf dem Balkon verursachen. An Silvester sollte auch kein Sperrmüll vor dem Haus liegen. Auch er stellt eine Brandgefahr dar.“

Wie sieht das richtige Verhalten bei einem Brand aus?

„Zuerst meldet man den Brand der Feuerwehr oder Polizei und setzt einen Notruf unter 112 oder 110 ab“, erklärt Kai-Benedikt Feess. Sofort solle das Böllern und Schießen gestoppt werden. Falls es Verletzte gibt, muss Erste Hilfe geleistet werden. Wenn die Einsatzkräfte beim Brand angekommen sind, bittet der Hauptkommandant um Rücksichtnahme: „Die Einsatzkräfte sollen nicht bei ihrer Arbeit behindert werden. Ganz schlimm sind die Filmer. Das Filmen stört das ganze Jahr über. Am besten man hält Abstand und filmt Verletzte oder Einsatzkräfte nicht.“

Gab es an Silvester viele Brände in den letzten Jahren?

Seit 2017 musste die Freiwillige Feuerwehr Winnenden nur einmal wegen eines kleinen Brandes ausrücken.

Im Vergleich, letztes Jahr gab es in Backnang sieben Einsätze wegen Feuerwerkskörpern.

Trifft die Winnender Feuerwehr besondere Vorkehrungen an Silvester?

„Nein“, berichtet Feess, „es gibt keine besondere Bereitschaft, denn wir sind eine Freiwillige Feuerwehr. Nur der Gerätewart und ich haben Dienst. Alle anderen sind in Rufbereitschaft. In der Regel handhaben die Feuerwehren im ländlichen Bereich das so an Silvester. In Städten wie Stuttgart ist die Situation anders.“

Generell seien alle aus der Freiwilligen Feuerwehr über das ganze Jahr im Alltag einsatzfähig.

Dürfen die Frauen und Männer der Feuerwehr an Silvester mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr anstoßen?

„Ich trinke an Silvester keinen Alkohol“, meint der Hauptkommandant lachend - „ich bin im Dienst.“ Auch alle anderen gerufenen Einsatzkräfte sind im Einsatz nicht alkoholisiert. „Es gab noch nie Probleme, denn ich alarmiere immer das Drei- bis Vierfache der benötigten Einsatzkräfte. Deshalb ist ein Einsatz immer adäquat mit Helfern besetzt. Wir bieten den Winnender Bürgern einen guten Service“, betont Kai-Benedikt Feess.