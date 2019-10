Winnenden Bogenschützen dürfen nicht aufs FKK-Gelände

An durchschnittlich acht Wochenstunden sollten sich Bogenschützen auf dem Stückle im Wald von Birkmannsweiler, das dem „Bund für freie Lebensgestaltung Stuttgart“ gehört, aufhalten. Die Bogenschützen wären immer im Wechsel mit den FKK-Freunden im Wald gewesen. Eine gleichzeitige Nutzung hätte zu viele Gefahren geborgen und womöglich auch für die eine oder andere unangenehme Situation gesorgt. 28 Stationen sollten für die Bogenschützen entstehen: keine traditionellen Zielscheiben, sondern dreidimensionale Ziele aus Kunststoff. Vorrangig wohl Figuren, wie beispielsweise Wildschweine. „Nur Wildschweine oder auch Tiere wie Elefanten? Wollen die auch auf Großwildjagd gehen?“, fragte ALi-Rätin Rahel Dangel. „Ich verstehe nicht, warum die Schützen nicht einfach auf normale Zielscheiben schießen, und hoffe, dass da keine identitäre Bewegung dahintersteckt“, sagte sie. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth versicherte ihr, dass solche Bedenken unbegründet seien. Man habe von Seiten der Stadtverwaltung mehrere Gespräche mit dem Pfeil- und Bogenbetreiber geführt.

Voral: „Was Gewerbliches hat für mich im Wald nichts verloren“

Auch Uwe Voral äußerte kritische Töne zu einer Nutzung des Geländes durch Bogenschützen: „Ich habe kein Problem damit, wenn sich dort die FKKler austoben. Was Gewerbliches hat für mich im Wald allerdings nichts zu suchen und ich habe keine große Lust, das zuzulassen.“ Hanspeter Luckert schloss sich der Kritik an: „Als es sich rumsprach, dass die Zahlen der FKKler rückläufig sind, habe ich mir gedacht, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Man könnte das Anwesen ja zurückbauen und das Gebiet renaturieren. Für mich ist ein Wald ein Ort der Ruhe. Stand jetzt ist der Bogensport nicht so beliebt, aber wer weiß, wie das in ein paar Jahren aussieht. Vielleicht wird es mal ein Trendsport.“