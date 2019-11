Winnenden Bogenschützen dürfen nun doch aufs FKK-Gelände

Was bisher geschah: In der Oktober-Sitzung lehnten die Gemeinderäte die Ansiedlung des „Bogenlands“ denkbar knapp ab – bei Stimmengleichheit. Höchst ungewöhnlich ist, dass ein solcher Antrag gleich einen Monat später wieder auf der Tagesordnung steht (siehe dazu Text unten, „Vier Räte halten die Beratung für falsch und unfair“).

Zum Bretterzaun hat die Baurechtsbehörde inzwischen einen Hinweis entdeckt, wann er entstanden ist, um die nackt an Luft und Sonne Badenden vor neugierigen Blicken zu schützen. „Teile sind zwischen 1955 und 1961 errichtet worden“, sagte Viktoria Schnaitmann. „Der Rest wird davor und danach gebaut worden sein und hat somit Bestandsschutz.“

Strenger Umgang mit Privaten, lockerer mit Gewerblichen?

Alles, was nachweislich vor dem Jahr 1965 im Außenbereich stand, aber da eigentlich nicht hingehört (Zaun, Geschirrhütte), ist laut Kleinbautenerlass geschützt. „Das ist schon eine neue Erkenntnis“, widersprach Stadtrat Uwe Voral OB Holzwarth, der gemeint hatte, es gebe keine und der Sachvortrag sei identisch mit dem vor vier Wochen. „Aber was ist mit dem geteerten Weg? Der ist doch sicher illegal gemacht worden. Wie sollen wir das den Stücklesbesitzern am Waiblinger Berg erklären, die ihre Waschbetonplatten entfernen müssen?“, hakte der SPD-Rat nach. Holzwarth erinnert sich, dass dieser ebenfalls „seit Jahrzehnten geteert sein muss, meine Familie hat drei Grundstücke weiter einen Wald. Bestimmt wurde es mal mit der Gemeinde abgestimmt.“ Dem FWV-Fraktionsvorsitzenden Hans Ilg war dieses Inschutznehmen zu schwammig. „Hier geht es jetzt um eine gewerbliche Nutzung. Aber wir gehen in anderen Gebieten streng gegen Private vor.“